Новые «Заслуженные артисты» появились в Хабаровском крае

13 Март 2020 2020-03-13T04:24:17+03:00

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Актеров местных театров удостоили почетного звания «Заслуженный артист Хабаровского края». Распоряжение о поощрении работников культуры подписал глава региона Сергей Фургал вчера, 12 марта. Таким образом актеров отметили за личные заслуги в создании высокохудожественных образов, получивших общественное признание в регионе.

- Почетные звания присвоили артистам-кукловодам Виктору Владимировичу Скоморошко и Юлии Валентиновне Чижовой, выступающим в Хабаровском краевом театре кукол. Также отметили артиста драмы, ведущего мастера сцены Хабаровского краевого театра драмы Сергея Владимировича Чижова, - рассказали в краевом министерстве культуры.

Награждение деятелей культуры состоится на торжественном приеме губернатора, где будут чествовать лауреатов премии в области театрального искусства. Дату для этого события выбрали символичную - 27 марта, когда отмечают Всемирный День театра. Встреча пройдет в Доме официальных приемов Правительства края по адресу: улица Шевченко, 3.

ИСТОЧНИК KP.RU