2020-03-13T04:57:17+03:00
Недвижимость

Когда начнутся масштабные отключения воды - ответили в Хабаровске

В первую очередь без ресурса останутся дома, в зоне ТЭЦ-3
Александр ШТААЛЬ
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Когда начнутся масштабные отключения воды - ответили в ХабаровскеКогда начнутся масштабные отключения воды - ответили в ХабаровскеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровске скоро начнутся сезонные отключения воды в квартирах. Согласно графику, опубликованному на сайте городской администрации, первыми обезводят дома в зоне ТЭЦ-3. Температурные испытания будут проводить в период с 20 по 24 апреля, а гидравлические – в период с 18 по 22 мая. В это время будут отключать горячую воду и отопление, в том числе в детских, лечебных и учебных учреждениях.

С 6 по 8 мая проведут гидравлические испытания в зоне ТЭЦ-2, а с 11 по 15 мая в домах зоны ТЭЦ-1. Гидравлические испытания на тепловых сетях зоны котельной в Волочаевском городке по улице Подгаева пройдут в период с 6 по 13 июля. Работы в Котельной по улице Мельничная, 27 в микрорайоне «Красная Речка» проведут с 14 по 15 мая.

Жителей города убедительно просят отнестись с пониманием к предстоящим отключениям. Горожанам заранее приносят извинения за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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