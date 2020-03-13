2020-03-13T09:33:32+03:00
Общество

Более ста работ подали на конкурс «Вместе в цифровое будущее» дальневосточные блогеры и журналисты

В этом году он проходит уже в девятый раз
Евгения МОЛОТОВА
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Победители восьмого конкурса ФОТО: РостелекомПобедители восьмого конкурса ФОТО: Ростелеком
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На IX конкурс «Вместе в цифровое будущее», организованный «Ростелекомом», поступило 100 работ от журналистов и блогеров Дальнего Востока. Сотой дальневосточной работой стал материал Олега Клименко для журнала «Дальневосточный капитал».

- Дальний Восток, несмотря на свою удаленность от центральных регионов страны, всегда чутко реагировал на технические инновации. То, что для большой части мира пока остается цифровым будущим, на Дальнем Востоке уже стало настоящим. Сразу несколько территорий, в том числе Сахалин, Приморье и Якутия всерьез занимаются проблемой повышения уровня жизни за счет внедрения проектов «умный город» и «безопасный город». И очень важно, что конкурс «Ростелекома» благодаря работе журналистов и блогеров не просто дает объективную картину технологической «перестройки» в регионах, но и задает определенные параметры будущих решений, - отмечает автор.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» призван привлечь внимание журналистов и блогеров к теме инновационных процессов в повседневной жизни россиян.

- Инновации меняют нашу жизнь и делают ее удобнее. Особенно это касается информационных технологий и цифровых сервисов. Часто пользователи даже не задумываются о том, как работает то или иное устройство или приложение. Работает - и хорошо. Но есть и обратная сторона медали, когда люди не понимают смысла новых технологий, не принимают их или, и того хуже, попадаются на удочку мошенников. Чтобы этого не происходило, важно вести просветительскую работу среди населения, рассказывать о новых технологиях понятным языком. Рад отметить, что дальневосточные журналисты и блогеры активно пишут об инновациях, снимают о них сюжеты, делают посты в социальных сетях, - прокомментировал представитель дальневосточного жюри конкурса Дмитрий Алексеев, директор ООО «ДНС Групп».

В этом году конкурс проводится при поддержке АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы», дочерней компании NEC - одного из крупнейших мировых производителей телекоммуникационного оборудования. До конца приема заявок на конкурс осталось меньше месяца, но «Ростелеком» и NEC уже определили, где состоится награждение победителей федерального этапа. В этом году официальная часть мероприятия пройдет на территории японского посольства в Москве. Лауреаты конкурса познакомятся с основными традициями Страны восходящего солнца.

Принять участие в конкурсе можно до 31 марта. Принимаются материалы, опубликованные в СМИ и социальных медиа с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года включительно. Публикации должны быть посвящены технологическим трендам, инновационным технологиям и сервисам в ИТ и телекоммуникационной отрасли, а также результатам их применения в различных сферах.

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