Поклонники джип-триала поборются за Кубок мэра Хабаровска

13 Март 2020 2020-03-13T09:30:39+03:00

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В Хабаровске завтра, 14 марта, пройдет третий этап чемпионата Хабаровского края по джип-триалу «Даманская сталь». Главный приз этого состязания - Кубок мэра. Мероприятие устроили также в память о герое Советского Союза Владимире Орехове. Старт для любителей внедорожников дадут в 12:30. Место проведения: ХабАвтоРинг в селе Тополево под Хабаровском.

- На сегодняшний день уже заявились в качестве участников 23 экипажа. Они будут представлять не только краевую столицу, но и Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре, поселок Солнечный. Для гостей события также приготовят приятный сюрприз - бесплатные угощения в виде солдатской каши и горячего чая, - рассказали организаторы.

Для справки:

Владимир Орехов родился 31 декабря 1948 года в Комсомольске-на-Амуре. В армию ушел в 1968 году. Участвовал в боях с китайскими войсками на острове Даманский. Был пулеметчиком и лично уничтожил китайский пулеметный расчет и большое количество солдат и офицеров. Погиб в бою. Героя похоронили на воинском кладбище в поселке Филино Дальнереченского района Приморского края.

ИСТОЧНИК KP.RU