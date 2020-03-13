13 Март 2020 2020-03-13T09:29:15+03:00

Участникам аварии в Биробиджане хотели помочь, но одного из них пришлось догонять Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Биробиджане на улице Шолом-Алейхема столкнулись две машины. Произошедшее увидели проходящие мимо сотрудники отдела вневедомственной охраны. Они хотели помочь пострадавшим, подошли ближе, но увидели, как кто-то убегает с места происшествия.

- Человека пришлось догонять. Его смогли задержать. Это оказался водитель одной из машин, от которого сильно пахло алкоголем. Второй участник аварии подтвердил, что именно 28-летний горожанин управлял машиной, - рассказали в управлении Росгвардии по Еврейской автономной области.

На место происшествия вызвали наряд дорожно-патрульной службы. Позже правоохранители выяснили, что молодого человека уже привлекали к ответственности за управление машиной в нетрезвом виде. По факту случившегося проводят проверку.

Жителей областной столицы убедительно просят не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Накануне по вине нетрезвого водителя под Хабаровском погиб 15-летний мальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU