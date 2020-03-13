Участникам аварии в Биробиджане хотели помочь, но одного из них пришлось догонять
В Биробиджане на улице Шолом-Алейхема столкнулись две машины. Произошедшее увидели проходящие мимо сотрудники отдела вневедомственной охраны. Они хотели помочь пострадавшим, подошли ближе, но увидели, как кто-то убегает с места происшествия.
- Человека пришлось догонять. Его смогли задержать. Это оказался водитель одной из машин, от которого сильно пахло алкоголем. Второй участник аварии подтвердил, что именно 28-летний горожанин управлял машиной, - рассказали в управлении Росгвардии по Еврейской автономной области.
На место происшествия вызвали наряд дорожно-патрульной службы. Позже правоохранители выяснили, что молодого человека уже привлекали к ответственности за управление машиной в нетрезвом виде. По факту случившегося проводят проверку.
Жителей областной столицы убедительно просят не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Накануне по вине нетрезвого водителя под Хабаровском погиб 15-летний мальчик.
ИСТОЧНИК KP.RU