2020-03-13T09:29:15+03:00
Происшествия

Участникам аварии в Биробиджане хотели помочь, но одного из них пришлось догонять

Правда, беглецу не удалось уйти далеко
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Участникам аварии в Биробиджане хотели помочь, но одного из них пришлось догонятьУчастникам аварии в Биробиджане хотели помочь, но одного из них пришлось догонятьФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Биробиджане на улице Шолом-Алейхема столкнулись две машины. Произошедшее увидели проходящие мимо сотрудники отдела вневедомственной охраны. Они хотели помочь пострадавшим, подошли ближе, но увидели, как кто-то убегает с места происшествия.

- Человека пришлось догонять. Его смогли задержать. Это оказался водитель одной из машин, от которого сильно пахло алкоголем. Второй участник аварии подтвердил, что именно 28-летний горожанин управлял машиной, - рассказали в управлении Росгвардии по Еврейской автономной области.

На место происшествия вызвали наряд дорожно-патрульной службы. Позже правоохранители выяснили, что молодого человека уже привлекали к ответственности за управление машиной в нетрезвом виде. По факту случившегося проводят проверку.

Жителей областной столицы убедительно просят не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Накануне по вине нетрезвого водителя под Хабаровском погиб 15-летний мальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подросток впал в кому после падения с водонапорной башни в ЕАО
В минздраве Хабаровского края работает «горячая линия» по коронавирусу
Впервые Еврейская автономия присоединится к акции «Снежный десант»
О 75-летии Победы рассказали с самой высокой горы заказника в Хабаровском крае
Частный дом на двух хозяев загорелся в Комсомольске
Работу аварийно-диспетчерских служб проверят в Хабаровском крае
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края определились с отношением к закону о поправке к Конституции Российской Федерации
Российская легкоатлетка увидела себя в хабаровском музее
Участникам аварии в Биробиджане хотели помочь, но одного из них пришлось догонять
Поклонники джип-триала поборются за Кубок мэра Хабаровска
Когда начнутся отключения воды - ответили в Хабаровске
Более ста работ подали на конкурс «Вместе в цифровое будущее» дальневосточные блогеры и журналисты
Новые заслуженные артисты появились в Хабаровском крае
Второй раз за неделю вагон сошел в рельсов в Хабаровске
Огнеопасный вопрос на дачах Хабаровска решат пожарные дружины
Ледовые переправы через реки Кур и Тунгуска закрыли в Хабаровском крае
Мобильную оборону отработают военные под Хабаровском
Новые тайны заповедного леса раскрыли в Хабаровском крае
Прогноз погоды сегодня: в Хабаровске 13 марта 2020 года без осадков
Несостоявшийся налетчик на банк в Хабаровске оказался бизнесменом с долгами
Участник ВОВ из Хабаровского края отметил 95-летие
Цистерна опасного груза вылилась на станции в Хабаровском крае
Встреча волков с собаками в селе Хабаровского края закончилась трагически
Биробиджанцев избавят от гнетущей рекламы
Школу в «Волочаевском городке» в Хабаровске достроят в апреле
Новые машины получили пожарные в Хабаровском крае