Российская легкоатлетка увидела себя в хабаровском музее
В Хабаровском музее побывала Екатерина Конева. Российская лекгоатлетка, заслуженный мастер спорта России, серебряный призер чемпионата мира 2013 года прошлась по залам музея вместе с семьей. Спортсменка родом из Хабаровска. Она вспомнила, как в детстве бывала в музее, сравнила те воспоминания со ощущениями взрослого человека.
- Сейчас другими глазами смотришь на все, и на историю родного края в том числе. Впечатляет реалистичность экспонатов, масштаб экспозиций. Зашли в зал современной истории и обнаружили меня... на фото. Приятно, - поделилась впечатлениями Екатерина.
Напомним, не так давно в Дальневосточном художественном музее рассказали о самой позитивной скульптуре с названием «Поздравьте! Не вычислили!». Она хранится в фондах. А Гродековский музей получил первый в 2020 году грант на уникальный проект - создание альбома-каталога «Ковры коренных народов Амура и Сахалина».
ИСТОЧНИК KP.RU