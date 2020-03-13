2020-03-13T09:28:02+03:00
Звезды

Российская легкоатлетка увидела себя в хабаровском музее

Фотография Екатерины Коневой украшает зал современной истории
Александр ШТААЛЬ
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Российская легкоатлетка увидела себя в хабаровском музееРоссийская легкоатлетка увидела себя в хабаровском музееФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова
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В Хабаровском музее побывала Екатерина Конева. Российская лекгоатлетка, заслуженный мастер спорта России, серебряный призер чемпионата мира 2013 года прошлась по залам музея вместе с семьей. Спортсменка родом из Хабаровска. Она вспомнила, как в детстве бывала в музее, сравнила те воспоминания со ощущениями взрослого человека.

- Сейчас другими глазами смотришь на все, и на историю родного края в том числе. Впечатляет реалистичность экспонатов, масштаб экспозиций. Зашли в зал современной истории и обнаружили меня... на фото. Приятно, - поделилась впечатлениями Екатерина.

Напомним, не так давно в Дальневосточном художественном музее рассказали о самой позитивной скульптуре с названием «Поздравьте! Не вычислили!». Она хранится в фондах. А Гродековский музей получил первый в 2020 году грант на уникальный проект - создание альбома-каталога «Ковры коренных народов Амура и Сахалина».

ИСТОЧНИК KP.RU

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