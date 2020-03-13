2020-03-13T09:27:00+03:00
Общество

Работу аварийно-диспетчерских служб проверят в Хабаровском крае

В частности речь идет об АДС в многоквартирниках
Александр ШТААЛЬ
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Работу аварийно-диспетчерских служб проверят в Хабаровском краеРаботу аварийно-диспетчерских служб проверят в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае озадачились проверкой работы аварийно-диспетчерских служб в многоквартирных домах. По правилам, для всех обслуживающих организаций - управляющих компаний, ТСЖ и кооперативов - установили конкретные сроки. Речь идет о том, что диспетчер обязан ответить на телефонный звонок, рассказать жильцам о сроках исполнения заявки, устранить неполадки или, при необходимости, сообщить об аварии в органы местного самоуправления.

- Собственнику жилья должны предоставить возможность оставить голосовое сообщение. Такие сигналы обязаны обрабатывать в течение 10 минут, - отметили в главном управлении государственного регионального контроля и лицензирования.

Жильцы домов смогут с 16 марта по 16 апреля рассказать о ненадлежащем аварийно-диспетчерском обслуживании своего дома. Сообщения принимают в директ официального аккаунта ведомства в инстаграм или по телефону «горячей линии»: 8 (4212) 40-23-40. За некачественную работу АДС ответственных могут привлечь к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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