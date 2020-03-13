13 Март 2020 2020-03-13T09:25:35+03:00

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края определились с отношением к закону о поправке к Конституции Российской Федерации ФОТО: пресс-служба Законодательной думы Хабаровского края

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На внеочередном заседании краевой Законодательной думы 12 марта обсуждался закон о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Накануне его одобрили депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Совет Федерации, после чего документ был направлен для рассмотрения в законодательные органы государственной власти регионов.

- В итоговом документе содержатся поправки в целый ряд статей действующей Конституции Российской Федерации. В их числе касающиеся социальных гарантий - установить МРОТ не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России, обязательного социального страхования, адресной социальной поддержки граждан, индексации социальных выплат и размера пенсий, - сообщили в пресс-службе краевого парламента. - Дети объявляются важнейшим приоритетом государственной политики. Поправки касаются президента страны, правительства, судов, Государственной Думы и Совета Федерации, Государственного совета.

Среди прочего на законодательном уровне закреплен правовой институт обеспечения защиты исторической правды: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды», - такая формулировка предлагается в новой редакции Конституции.

Кроме того, в законе заложен юридический механизм, который гарантирует, что решение по поправкам принимают граждане. И только по итогам общероссийского голосования поправки могут быть включены в конституцию - после указа президента об официальном опубликовании документа.

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края большинством голосов одобрили закон о поправке к Конституции Российской Федерации. Из 27 депутатов 23 - проголосовали «за», один - против, трое - воздержались.