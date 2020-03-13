2020-03-13T09:22:37+03:00
Общество

Частный дом на двух хозяев загорелся в Комсомольске

От огня пострадали крыша и стены
Александр ШТААЛЬ
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Частный дом на двух хозяев загорелся в КомсомольскеЧастный дом на двух хозяев загорелся в КомсомольскеФото: Николай ХИЖНЯК
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В Комсомольске-на-Амуре в минувшие сутки пожарные спасли от огня частный дом на двух хозяев. Сообщение о происшествии поступило на центральный пульт пожарно-спасательной службы в 20:43. По сигналу огнеборцы отправились на переулок Островского, 52.

- Не доезжая до горящего дома, пожарные заметили яркое зарево. Уже на месте они увидели, как из-под крыши дома вырывалось пламя. Огнеборцев встретили хозяева, которые сообщили, что в доме никого нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожарные сделали свою работу. Основной задачей было не допустить распространение пламени на рядом стоящие дома. Тушили чердачное помещение, крышу здания и пристройку к нему по всей площади. В конце концов, стихию удалось одолеть. Погибших и пострадавших в происшествии нет. От огня пострадали чердачное перекрытие и крыша дома, стены и перекрытие пристройки. Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров. Причины возгорания установят во время проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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