Частный дом на двух хозяев загорелся в Комсомольске

13 Март 2020 2020-03-13T09:22:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске-на-Амуре в минувшие сутки пожарные спасли от огня частный дом на двух хозяев. Сообщение о происшествии поступило на центральный пульт пожарно-спасательной службы в 20:43. По сигналу огнеборцы отправились на переулок Островского, 52.

- Не доезжая до горящего дома, пожарные заметили яркое зарево. Уже на месте они увидели, как из-под крыши дома вырывалось пламя. Огнеборцев встретили хозяева, которые сообщили, что в доме никого нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожарные сделали свою работу. Основной задачей было не допустить распространение пламени на рядом стоящие дома. Тушили чердачное помещение, крышу здания и пристройку к нему по всей площади. В конце концов, стихию удалось одолеть. Погибших и пострадавших в происшествии нет. От огня пострадали чердачное перекрытие и крыша дома, стены и перекрытие пристройки. Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров. Причины возгорания установят во время проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU