2020-03-13T09:21:07+03:00
Общество

Впервые Еврейская автономия присоединится к акции «Снежный десант»

В честь такого события в городе привели в порядок сквер
Александр ШТААЛЬ
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Впервые Еврейская автономия присоединится к акции «Снежный десант» ФОТО: Комитет образования ЕАОВпервые Еврейская автономия присоединится к акции «Снежный десант» ФОТО: Комитет образования ЕАО
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Еврейская автономия впервые присоединилась к Всероссийской добровольческой акции «Снежный десант». Старт этому событию в регионе дали вчера, 12 марта 2020 года в сквере имени Бумагина в Биробиджане.

- Акция «Снежный десант» объединяет молодежь из разных регионов и городов. Она включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие добровольчества в молодежной среде, профориентацию и содействие трудоустройству молодежи. Также она способствует реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, в патриотическом воспитании, - рассказали в комитете образования области.

В регионе акция началась с очистки сквера имени Героя Советского Союза Иосифа Романовича Бумагина, почетного гражданина города Биробиджана. Он проявил мужество и героизм при выполнении боевых заданий на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. В течение 10 дней добровольцы окажут шефскую помощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла, людям с ограниченными возможностями. Также они проведут субботники на памятных местах, аллеях славы и местах воинских захоронений ветеранов ВОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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