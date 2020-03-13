Впервые Еврейская автономия присоединится к акции «Снежный десант»
Еврейская автономия впервые присоединилась к Всероссийской добровольческой акции «Снежный десант». Старт этому событию в регионе дали вчера, 12 марта 2020 года в сквере имени Бумагина в Биробиджане.
- Акция «Снежный десант» объединяет молодежь из разных регионов и городов. Она включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие добровольчества в молодежной среде, профориентацию и содействие трудоустройству молодежи. Также она способствует реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, в патриотическом воспитании, - рассказали в комитете образования области.
В регионе акция началась с очистки сквера имени Героя Советского Союза Иосифа Романовича Бумагина, почетного гражданина города Биробиджана. Он проявил мужество и героизм при выполнении боевых заданий на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. В течение 10 дней добровольцы окажут шефскую помощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла, людям с ограниченными возможностями. Также они проведут субботники на памятных местах, аллеях славы и местах воинских захоронений ветеранов ВОВ.
ИСТОЧНИК KP.RU