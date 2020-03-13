13 Март 2020 2020-03-13T09:20:06+03:00

О 75-летии Победы рассказали с самой высокой горы заказника в Хабаровском крае Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

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Жители Хабаровского края продолжают радовать идеями по поводу 75-летия Победы. Гвардейцы-спецназовцы отправились в уникальный лыжный поход из Хабаровска в Москву, другие лыжники-энтузиасты задумали пройти 75 километров по заповедной территории. Еще одна идея - это автопробег с Дальнего Востока до Берлина. И вот новый подвиг ради знаменательной даты - восхождение на самую высокую точку в заказнике.

- Участники экспедиции шли по заказнику «Баджальский». Они осматривали территорию, снимали пейзажи. Также целью было установить памятную табличку в честь 75-летия Победы на высочайшей точке Солнечного района. Она нашла свое место на горе Западной - 2204 метра над уровнем моря, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

целью было установить памятную табличку в честь 75-летия Победы на высочайшей точке Солнечного районаФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Это была своего рода дань памяти и уважения всем героям, павшим на полях сражения, и продолжение традиций поколений. Было тяжело, но это было приключение, которое захватило всех участников. Они иногда проваливались в наледную воду, искали проход среди крупных каменных «грибов», в верховьях преодолевали стланик, слабо присыпанный снегом. Наградой за старания стали прекрасные виды на «знаковые» вершины Баджала: Верхний Болоджок, Королева, Улун.

ИСТОЧНИК KP.RU