Число заболевших коронавирусом сократилось у границ Хабаровского края и ЕАО
У границ Хабаровского края и ЕАО сократилось количество заболевших коронавирусом. По данным сообщает Комитета по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян, среди новых пациентов только 23 человека. Еще шесть человек выписались из больниц за сутки.
Отметим также, что 12 марта в больницах Харбина оставались восемь инфицированных пациентов, в Суйхуа, Шуанъяшане, Дацине, Цицикаре и Муданьцзяне по два. Также в больницах Цитайхэ, Хэгана, Хэйхэ и Цитайхэ по одному человеку.
К слову, что в Пекине за сутки выявили один новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Комитете здравоохранения. С начала вспышки заболевания в столице зафиксировали 436 случаев, 342 излечились, восемь скончались.
Напомним, в Хабаровском крае работает круглосуточная «горячая линия» для вернувшихся из-за рубежа. Жителей убедительно просят звонить по номеру 402-201, чтобы получить алгоритм действия после возвращения домой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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