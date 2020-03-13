2020-03-13T10:00:14+03:00
Спорт

На стадионе мирового уровня в Хабаровске сделали уникальное покрытие

Подобную технологию используют только в Англии и Бельгии
Александр ШТААЛЬ
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На стадионе мирового уровня в Хабаровске сделали уникальное покрытиеНа стадионе мирового уровня в Хабаровске сделали уникальное покрытиеФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске строят стадион мирового уровня. Будущий спортивный объект будет находиться на территории Дальневосточного учебно-спортивного центра подготовки на переулке Черепичном. В масштабном центре будет открытый стадион с полноценным легкоатлетическим ядром, крытый легкоатлетический комплекс и крытый каток. Также обустроят два спортивных зала для игровых видов спорта, гостиницу для спортсменов и учебно-лабораторный корпус с медико-восстановительным центром.

- На стадионе сделали уникальное покрытие, упав на которое человек не получает ожогов от трения о поверхность. Аналогичную технологию пока используют только в Бельгии и Англии, - рассказал ректор ДВГАФК Сергей Галицын.

Первую очередь объекта планируют сдать в декабре 2020 года, вторую - в 2022 году. На этой же площадке хотят построить 50-метровый бассейн. Напомним, строительство Дальневосточного учебно-спортивного центра подготовки началось в 2017 году. Деньги на него выделяют из федерального бюджета. Расходы оценивают в 3,5 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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