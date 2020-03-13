13 Март 2020 2020-03-13T09:20:36+03:00

Подросток впал в кому после падения с водонапорной башни в ЕАО Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Биробиджане экстренная помощь понадобилась 16-летнему подростку из села Амурзет. Пока известно, что парень зачем-то забрался на водонапорную башню и свалился с нее. При падении несовершеннолетний получил различные травмы, впал в состояние комы.

- Подростка нужно было срочно доставить детскую больницу Биробиджана. Для этого задействовали санавиацию. Пострадавшего эвакуировали на вертолете МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. В полете несовершеннолетнего сопровождали квалифицированные врачи, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Самочувствие мальчика во время полета не ухудшилось. В настоящий момент он находится в областном центре под присмотром врачей. Медики делают все возможное для спасения подростка.

Родителей убедительно просят разговаривать со своими детьми, рассказывать о том, где и как можно проводить время безопасно.

ИСТОЧНИК KP.RU