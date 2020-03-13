Работодателям в Хабаровском крае посоветовали запастись антисептиком

13 Март 2020 2020-03-13T10:25:30+03:00

Вещество понадобится для обработки рук сотрудников, чтобы уберечь их от коронавируса

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Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал работодателям уделить внимание гигиене сотрудников. Речь идет о правилах профилактики, которые в обязательном порядке нужно определить в офисах. Также в ведомстве настоятельно рекомендуют установить в рабочих помещениях емкости с антисептиками для обработки рук, следить за температурой тела сотрудников, фиксировать признаки любой простудной инфекции.

Это необходимо сделать с целью не допустить распространение коронавируса в регионе. В течение рабочего дня сотрудникам нужно с небольшими интервалами мыть руки или обрабатывать их антисептиками. В обязательном порядке так надо поступать после возвращения с улицы, поездок на общественном транспорте и пользования общими предметами.

- Работодателям рекомендовали организовать уборку помещений, проветривать их через каждые два часа. По возможности, отложите зарубежные командировки, корпоративы и массовые собрания, - говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

Напомним, в регионе уже работает круглосуточная «горячая линия» для тех, кто только вернулся из-за рубежа. Пожалуйста, по прибытии домой звоните на номер (4212) 402-201 (добавочный 1), чтобы узнать, как вам действовать дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU