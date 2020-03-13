2020-03-13T10:25:30+03:00
Общество

Работодателям в Хабаровском крае посоветовали запастись антисептиком

Вещество понадобится для обработки рук сотрудников, чтобы уберечь их от коронавируса
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Работодателям в Хабаровском крае посоветовали запастись антисептикомРаботодателям в Хабаровском крае посоветовали запастись антисептикомФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал работодателям уделить внимание гигиене сотрудников. Речь идет о правилах профилактики, которые в обязательном порядке нужно определить в офисах. Также в ведомстве настоятельно рекомендуют установить в рабочих помещениях емкости с антисептиками для обработки рук, следить за температурой тела сотрудников, фиксировать признаки любой простудной инфекции.

Это необходимо сделать с целью не допустить распространение коронавируса в регионе. В течение рабочего дня сотрудникам нужно с небольшими интервалами мыть руки или обрабатывать их антисептиками. В обязательном порядке так надо поступать после возвращения с улицы, поездок на общественном транспорте и пользования общими предметами.

- Работодателям рекомендовали организовать уборку помещений, проветривать их через каждые два часа. По возможности, отложите зарубежные командировки, корпоративы и массовые собрания, - говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

Напомним, в регионе уже работает круглосуточная «горячая линия» для тех, кто только вернулся из-за рубежа. Пожалуйста, по прибытии домой звоните на номер (4212) 402-201 (добавочный 1), чтобы узнать, как вам действовать дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На льду озера в Хабаровском крае нашли обездвиженного тигра
С мотокосами на сухостои пошли жители Хабаровска
Медведь в Хабаровском крае поглумился над «подсматривающими»
Впервые гостям библиотеки в Хабаровске покажут редкие книги
Работодателям в Хабаровском крае посоветовали запастись антисептиком
На стадионе мирового уровня в Хабаровске сделали уникальное покрытие
Число заболевших коронавирусом сократилось у границ Хабаровского края и ЕАО
Подросток впал в кому после падения с водонапорной башни в ЕАО
В минздраве Хабаровского края работает «горячая линия» по коронавирусу
Впервые Еврейская автономия присоединится к акции «Снежный десант»
О 75-летии Победы рассказали с самой высокой горы заказника в Хабаровском крае
Частный дом на двух хозяев загорелся в Комсомольске
Работу аварийно-диспетчерских служб проверят в Хабаровском крае