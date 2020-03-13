2020-03-13T10:56:45+03:00
Звезды

Впервые гостям библиотеки в Хабаровске покажут редкие книги

Среди экспонатов дореволюционные кириллические издания
Александр ШТААЛЬ
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Впервые гостям библиотеки в Хабаровске покажут редкие книги ФОТО: ДВНГБВпервые гостям библиотеки в Хабаровске покажут редкие книги ФОТО: ДВНГБ
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В Хабаровске до 15 марта работает выставка «Книги для духа и души». Особенность этой экспозиции редких изданиях, которые первые представили на всеобщее обозрение. Среди них Апостол, напечатанный на Московском печатном дворе в 1644 году, один из томов Книги житий святых, вышедшей в Москве в 1759 году и черниговское издание 1709 года - сочинение святителя Иоанна Тобольского (Максимовича) «Царский путь Креста Господня».

- На выставке есть и Острожская Библия, напечатанная Иваном Федоровым, Требник митрополита Киевского Петра (Могилы), Ирмологий на монгольском языке и другие дореволюционные кириллические издания, - рассказали в Дальневосточной научной государственной библиотеке.

Жителей и гостей города приглашают с 12 по 15 марта 2020 года в ДВГНБ, на улицу Калинина, 77а. Время работы выставки: с 10:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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