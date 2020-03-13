Медведь в Хабаровском крае поглумился над «подсматривающими»

13 Март 2020 2020-03-13T11:32:55+03:00

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В Хабаровском крае проснувшийся медведь, что называется, оторвался после спячки. Косолапый впервые проявил изобретательность, уничтожая фотоловушку на кордоне «Одыр». К слову, звери и раньше посягали на технику, но в последний раз госинспекторы видели результат работы в конец озверевшего хищника.

Место «преступления» обнаружили в заповеднике «БольшехехцирскийФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

- Место «преступления» обнаружили в заповеднике «Большехехцирский». Здесь шли работы по прокладке минполосы. Взгляд «зацепился» за обрывки крепления фотоловушки на дереве. На земле лежала бесцеремонно сорванная рано проснувшимся мишкой аппаратура стоимостью 30 тысяч рублей, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Знайте, кто здесь главный, а кто незваный и непрошеный гость, да еще подсматривающийФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

При этом хищник еще и пометил разбитый им же прибор, да так щедро. Мол, знайте, кто здесь главный, а кто незваный и непрошеный гость, да еще подсматривающий. Конечно, медведь не сведущ в делах финансовых и уж тем более не знает об административной ответственности. Зато он хозяин в лесу, который устанавливает свои правила. Госинспекторы собрали то, что осталось после «расправы» и привезли на кордон. Главный фотоловушечник Алексей Готванский надеется, что накопитель информации уцелел и драгоценные снимки из жизни дикой природы удастся получить.

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ИСТОЧНИК KP.RU