2020-03-13T11:41:23+03:00
Общество

С мотокосами на сухостои пошли жители Хабаровска

Убирать сухую траву уже начали в поселке Горького
Александр ШТААЛЬ
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С мотокосами на сухостои пошли жители ХабаровскаС мотокосами на сухостои пошли жители ХабаровскаФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске перед началом пожароопасного сезона начинаются работы по уборке мусора и сухостоев. Они будут продолжаться в течение двух месяцев. Фронт работ: некошеные поляны сухостоя и дворы, где есть мусор, а также чердаки и подвалы. Напомним, в 2019 году на тушение очагов полыхающих трав пожарные выезжали десятки раз за день, а горожане задыхались от едкого дыма.

- Отметим, что в 2020 году в Хабаровске уже зарегистрировали 399 пожаров. В 299 случаях горели именно трава и отходы, а с них огонь перекидывался на жилые и промышленные здания. К слову, уже сегодня в поселке имени Горького зажужжали мотокосы, - рассказали в городской администрации.

Отметим также, что управляющие компании, которые не выполнят работу по уборке в срок, будут привлекать к административной ответственности. К слову, с начала марта в адрес жилищных организаций направили более полутора десятков предписаний с требованием обеспечить чистоту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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