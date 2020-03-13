2020-03-13T12:13:32+03:00
Общество

На льду озера в Хабаровском крае нашли обездвиженного тигра

Оказалось, у животного была травмирована лапа и он не мог идти
Александр ШТААЛЬ
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На льду озера в Хабаровском крае нашли обездвиженного тигра ФОТО: Министерство природных ресурсов Хабаровского краяНа льду озера в Хабаровском крае нашли обездвиженного тигра ФОТО: Министерство природных ресурсов Хабаровского края
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В Хабаровском крае на льду озера Гасси нашли тигра. Животное не двигалось и, казалось, не подавало признаков жизни. Происшествие случилось сегодня, 13 марта. На место в Нанайский район прибыла оперативная группа по расследованию и урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными.

- Выяснилось, что хищник жив. Тогда охотоведы решили его иммобилизовать для проведения обследования. При осмотре стало ясно, что у зверя повреждена левая задняя лапа. С целью лечения животное транспортировали в реабилитационный центр села Алексеевка Приморского края. Дальнейшую судьбу найденыша решит Росприроднадзор, - рассказали в краевом министерстве природных ресурсов.

Напомним, в начале февраля водитель лесовоза нашел на обочине дороги труп тигренка. Тело обнаружили в 17 метрах от дороги. Предположительный возраст животного был три-четыре месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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