Погода в Хабаровске на 14 марта 2020 года: днем до ноля градусов, возможен небольшой снег
В Биробиджане без существенных осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Ночью -13 -15. Днем 0 -2.
В Хабаровске возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -11 -13. Днем 0 -2.
В Бикине без существенных осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -12 -14, днем -1 +1.
В Советской Гавани и Ванино ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью -11 -13. Днем -2 -4. Без существенных осадков.
В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -15 -17. Днем -4 -6.
В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Ночью -18 -20. Днем -5 -7.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -24 -26. Днем -8 -10.
В Охотске без существенных осадков. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Ночью -19 -21. Днем -8 -10 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU