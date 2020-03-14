2020-03-14T02:59:11+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 14 марта 2020 года: днем до ноля градусов, возможен небольшой снег

Небольшое похолодание на этих выходных не сможет испортить хабаровчанам весеннее настроение
Борис КОКУРИН
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Погода в Хабаровске на 14 марта 2020 года: днем до ноля градусов, возможен небольшой снегПогода в Хабаровске на 14 марта 2020 года: днем до ноля градусов, возможен небольшой снегФото: Борис КОКУРИН
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В Биробиджане без существенных осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Ночью -13 -15. Днем 0 -2.

В Хабаровске возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -11 -13. Днем 0 -2.

В Бикине без существенных осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -12 -14, днем -1 +1.

В Советской Гавани и Ванино ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью -11 -13. Днем -2 -4. Без существенных осадков.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -15 -17. Днем -4 -6.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Ночью -18 -20. Днем -5 -7.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -24 -26. Днем -8 -10.

В Охотске без существенных осадков. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Ночью -19 -21. Днем -8 -10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Погода в Хабаровске на 14 марта 2020 года: днем до ноля градусов, возможен небольшой снег
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