Краевые депутаты прошли с инспекцией по школам и образовательным центрам Хабаровска

14 Март 2020 2020-03-14T07:30:15+03:00

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Депутаты заглянули в медкабинеты, библиотеки, учебные классы, спортзалы, оценили меню в столовых. По итогам визита вице-спикер краевого парламента Сергей Зюбр озвучил основные проблемы системы образования. Одна из ключевых – нехватка мест. Так, в этом году в КЦО в первый класс попали 100 детей, хотя заявлений было более 450.

Другая проблема – обучение школьников в две смены. В средней школе №13 из-за нехватки аудиторий школьники начальных классов вынуждены учиться в две смены, ведь на 10 классов всего 6 кабинетов. Как отметили участники встреч, решением проблемы станет строительство новых школ.

Еще одна проблема – создание условий для занятия физической культурой и спортом. В школе №13 нет своего спортивного зала, дети занимаются в импровизированном, оборудованном из двух кабинетов. В этом году на базе средней школы №80, расположенной по соседству, построят физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, где смогут заниматься спортом не только учащиеся двух школ, но, по ожиданиям депутатов, и жители близлежащих домов.

Оценили депутаты и питание школьников. Представители делегации побывали в школьной столовой КЦО, попробовав блюда из меню. Организация питания в общеобразовательных учреждениях нареканий не вызвала. Инспекция по школам обнажила одну из главных проблем – отсутствие капитального ремонта. Как отметил вице-спикер краевого парламента, депутаты уже начали работу в этом направлении.

- Проблема капитального ремонта накапливалась годами, она актуальна для многих школ края. В феврале мы приняли поправку в бюджет, где заложили дополнительно 83 млн рублей в статью финансирования капительного ремонта. Деньги выделяются из краевого бюджета. Однако на сегодняшний день ни одна школа не предоставила проектно-сметную документацию с экспертизой, чтобы войти в эту программу. Мы надеемся, что все районы и города и края включатся в эту программу. Тогда мы начнём ремонтировать школы, приводить их в соответствие, чтобы наши дети могли получать образование в нормальных условиях, – подчеркнул Сергей Зюбр, вице-спикер Хаконодательной думы Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU