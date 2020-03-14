2020-03-14T09:08:03+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае лесничий вымогал у предпринимателя 200 тысяч рублей за отвод лесосек

Как только чиновник получил 50 тысяч его задержали следователи [видео]
Борис КОКУРИН
Поделиться:
В Хабаровском крае лесничий вымогал у предпринимателя 200 тысяч рублей за отвод лесосекВ Хабаровском крае лесничий вымогал у предпринимателя 200 тысяч рублей за отвод лесосекФото: Оперативная съемка
Изменить размер текста:

Как удалось установить следователям 44-летний мужчина, работающий в Аванском участковом лесничестве, требовал у предпринимателя, основной бизнес которого строится на заготовке древесины, взятку в 200 тысяч рублей. За эти деньги лесной чиновник обещал выделить бизнесмену удобные лесосеки, быстро и без проволочек. Предприниматель обратился в правоохранительные органы. Как только предприниматель передал лесничему первые 50 тысяч рублей, того арестовали.

- Отдельно необходимо отметить, что следственными органами в отношении лесничего расследуется еще одно уголовное дело - он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, - рассказали в краевом следственном комитете. - По версии следствия, злоумышленник, действуя в интересах лесозаготовительной организации, принимал незаконные решения о выделении в Вяземском районе мест для рубок древесины в объемах, не соответствующих действительности. Преступные действия мужчины повлекли значительный ущерб государству.

Оперативные материалы на лесничего, по которым были возбуждены уголовные дела собирали сотрудники краевого УФСБ. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, расследование продолжается.

Арест лесничего в Хабаровском крае.Оперативная съемка

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае лесничий вымогал у предпринимателя 200 тысяч рублей за отвод лесосек
Краевые депутаты прошли с инспекцией по школам и образовательным центрам Хабаровска
В Хабаровском крае военные Восточного округа готовятся побеждать коронавирус
Погода в Хабаровске на 14 марта 2020 года: днем до ноля градусов, возможен небольшой снег
На льду озера в Хабаровском крае нашли обездвиженного тигра
С мотокосами на сухостои пошли жители Хабаровска
Медведь в Хабаровском крае поглумился над «подсматривающими»
Впервые гостям библиотеки в Хабаровске покажут редкие книги
Работодателям в Хабаровском крае посоветовали запастись антисептиком
На стадионе мирового уровня в Хабаровске сделали уникальное покрытие
Число заболевших коронавирусом сократилось у границ Хабаровского края и ЕАО
Подросток впал в кому после падения с водонапорной башни в ЕАО
В минздраве Хабаровского края работает «горячая линия» по коронавирусу
Впервые Еврейская автономия присоединится к акции «Снежный десант»
О 75-летии Победы рассказали с самой высокой горы заказника в Хабаровском крае
Частный дом на двух хозяев загорелся в Комсомольске
Работу аварийно-диспетчерских служб проверят в Хабаровском крае