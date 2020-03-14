14 Март 2020 2020-03-14T09:08:03+03:00

В Хабаровском крае лесничий вымогал у предпринимателя 200 тысяч рублей за отвод лесосек Фото: Оперативная съемка

Как только чиновник получил 50 тысяч его задержали следователи [видео]

Изменить размер текста: A A

Как удалось установить следователям 44-летний мужчина, работающий в Аванском участковом лесничестве, требовал у предпринимателя, основной бизнес которого строится на заготовке древесины, взятку в 200 тысяч рублей. За эти деньги лесной чиновник обещал выделить бизнесмену удобные лесосеки, быстро и без проволочек. Предприниматель обратился в правоохранительные органы. Как только предприниматель передал лесничему первые 50 тысяч рублей, того арестовали.

- Отдельно необходимо отметить, что следственными органами в отношении лесничего расследуется еще одно уголовное дело - он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, - рассказали в краевом следственном комитете. - По версии следствия, злоумышленник, действуя в интересах лесозаготовительной организации, принимал незаконные решения о выделении в Вяземском районе мест для рубок древесины в объемах, не соответствующих действительности. Преступные действия мужчины повлекли значительный ущерб государству.

Оперативные материалы на лесничего, по которым были возбуждены уголовные дела собирали сотрудники краевого УФСБ. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, расследование продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/766264" frameborder="0"></iframe> Арест лесничего в Хабаровском крае.Оперативная съемка

ИСТОЧНИК KP.RU