В Хабаровском крае лесничий вымогал у предпринимателя 200 тысяч рублей за отвод лесосек
Как удалось установить следователям 44-летний мужчина, работающий в Аванском участковом лесничестве, требовал у предпринимателя, основной бизнес которого строится на заготовке древесины, взятку в 200 тысяч рублей. За эти деньги лесной чиновник обещал выделить бизнесмену удобные лесосеки, быстро и без проволочек. Предприниматель обратился в правоохранительные органы. Как только предприниматель передал лесничему первые 50 тысяч рублей, того арестовали.
- Отдельно необходимо отметить, что следственными органами в отношении лесничего расследуется еще одно уголовное дело - он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, - рассказали в краевом следственном комитете. - По версии следствия, злоумышленник, действуя в интересах лесозаготовительной организации, принимал незаконные решения о выделении в Вяземском районе мест для рубок древесины в объемах, не соответствующих действительности. Преступные действия мужчины повлекли значительный ущерб государству.
Оперативные материалы на лесничего, по которым были возбуждены уголовные дела собирали сотрудники краевого УФСБ. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, расследование продолжается.
Арест лесничего в Хабаровском крае.Оперативная съемка
ИСТОЧНИК KP.RU