В Хабаровском крае военные Восточного округа готовятся побеждать коронавирус

14 Март 2020 2020-03-14T06:12:18+03:00

В округе проводят мероприятия по профилактике опасной инфекции

Изменить размер текста: A A

Профилактика коронавируса в войсках округа идет уже неделю. Медики отлично понимают опасность инфекции и предпринимают все меры по недопущению ее свободного распространения среди военнослужащих, гражданского персонала и обитателей военных городков.

Кроме того, во всех госпиталях округа проведены врачебные конференции на тему: «Клиника, диагностика и организация противоэпидемических мероприятий».

- С медицинским персоналом были организованы и проведены тренировочные занятия по организации противоэпидемических мероприятий, отбору материала для лабораторного исследования, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

В самих воинских частях на всех контрольно-пропускных пунктах установлены переносные бесконтактные термометры, которые позволяют выявлять бойцов с высокой температурой.

В Центрах государственного санитарно – эпидемиологического надзора созданы группы мониторинга, которые осуществляют сбор информации и контроль противоэпидемических мероприятий. Помимо этого организовано взаимодействие с Министерством здравоохранения, территориальными управлениями Роспотребнадзора субъектов ДФО по вопросу маршрутизации пациентов с коронавирусной инфекцией и проведению лечебно – диагностических мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU