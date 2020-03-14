2020-03-14T06:12:18+03:00
Политика

В Хабаровском крае военные Восточного округа готовятся побеждать коронавирус

В округе проводят мероприятия по профилактике опасной инфекции
Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае военные Восточного округа готовятся побеждать коронавирусВ Хабаровском крае военные Восточного округа готовятся побеждать коронавирусФото: Андрей КАРА
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Профилактика коронавируса в войсках округа идет уже неделю. Медики отлично понимают опасность инфекции и предпринимают все меры по недопущению ее свободного распространения среди военнослужащих, гражданского персонала и обитателей военных городков.

Кроме того, во всех госпиталях округа проведены врачебные конференции на тему: «Клиника, диагностика и организация противоэпидемических мероприятий».

- С медицинским персоналом были организованы и проведены тренировочные занятия по организации противоэпидемических мероприятий, отбору материала для лабораторного исследования, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

В самих воинских частях на всех контрольно-пропускных пунктах установлены переносные бесконтактные термометры, которые позволяют выявлять бойцов с высокой температурой.

В Центрах государственного санитарно – эпидемиологического надзора созданы группы мониторинга, которые осуществляют сбор информации и контроль противоэпидемических мероприятий. Помимо этого организовано взаимодействие с Министерством здравоохранения, территориальными управлениями Роспотребнадзора субъектов ДФО по вопросу маршрутизации пациентов с коронавирусной инфекцией и проведению лечебно – диагностических мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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