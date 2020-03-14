В Хабаровском крае военные Восточного округа готовятся побеждать коронавирус
Профилактика коронавируса в войсках округа идет уже неделю. Медики отлично понимают опасность инфекции и предпринимают все меры по недопущению ее свободного распространения среди военнослужащих, гражданского персонала и обитателей военных городков.
Кроме того, во всех госпиталях округа проведены врачебные конференции на тему: «Клиника, диагностика и организация противоэпидемических мероприятий».
- С медицинским персоналом были организованы и проведены тренировочные занятия по организации противоэпидемических мероприятий, отбору материала для лабораторного исследования, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
В самих воинских частях на всех контрольно-пропускных пунктах установлены переносные бесконтактные термометры, которые позволяют выявлять бойцов с высокой температурой.
В Центрах государственного санитарно – эпидемиологического надзора созданы группы мониторинга, которые осуществляют сбор информации и контроль противоэпидемических мероприятий. Помимо этого организовано взаимодействие с Министерством здравоохранения, территориальными управлениями Роспотребнадзора субъектов ДФО по вопросу маршрутизации пациентов с коронавирусной инфекцией и проведению лечебно – диагностических мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU