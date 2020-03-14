2020-03-14T10:35:24+03:00
Политика

В Еврейской автономно области танкисты отработали новые тактические принципы современного боя

На полигоне использовались новейшие танки Т-80БВ
Борис КОКУРИН
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В Еврейской автономно области танкисты отработали новые тактические принципы современного бояВ Еврейской автономно области танкисты отработали новые тактические принципы современного бояФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Двусторонние тактические учения прошли на полигоне «Биджан» в Еврейской автономной области, где основной ударной силой выступила танковая рота, не так давно перевооружённая на новейшие боевые машины современные Т-80БВ.

- Согласно общему замыслу учения, тактические группы действовали друг против друга на лесисто-болотистой местности. Мотострелки отработали тактику маневренной обороны с занятием заранее подготовленных позиций. Противодействующее ему танковое подразделение, действуя в отрыве от главных сил, провело разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов, выявив слабые стороны условного противника. Для захода с фланга танкисты в течение нескольких суток совершали скрытную передислокацию. На третьи сутки танкисты нанесли мощный удар ночью, выбив неприятеля с указанного рубежа, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Как сообщили в ведомстве боевые стрельбы – это еще один этап учений, были проведены в высоком темпе, все как требует современный бой. Так же во время учений широко применялись средства радиоэлектронной борьбы и разведывательные комплексы. Всего в маневрах участвовали более 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц техники и беспилотных летательных аппаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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