2020-03-14T12:07:34+03:00
Происшествия

В Смидовичском районе ЕАО сгорел вагон стройматериалов

Ночной пожар на ремонтно-машинной станции тушили пять часов
Виктор ЧЕРНЕНКО
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В Смидовичском районе ЕАО сгорел вагон стройматериалов ФОТО: ГУ МЧС России по ЕАОВ Смидовичском районе ЕАО сгорел вагон стройматериалов ФОТО: ГУ МЧС России по ЕАО
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Тревожный сигнал поступил на пульт пожарно-спасательной службы в 22:40 по местному времени 13 марта. Охранник увидел, что на ремонтно-машинной станции вспыхнул приспособленный под склад стройматериалов железнодорожный вагон.

Не рискнув самостоятельно ликвидировать возгорание мужчина вызвал пожарных. К месту происшествия прибыли расчеты пожарно-спасательной части № 5 и пожарного поезда в составе 12 человек и четырех единиц техники. Спасатели пять часов боролись с огнем, но стройматериалы спасти не удалось. В ходе инцидента погибших и пострадавших нет. Причину возгорания и размер материального ущерба определит экспертиза. Специалисты не исключают и человеческий фактор.

Главное управление МЧС России по Еврейской автономной области напоминает, что при возникновении возгораний необходимо немедленно звонить в пожарно-спасательную службу по телефону «101» или на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112». Набор осуществляется с мобильного и со стационарного телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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