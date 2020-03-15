Погода сегодня: в Хабаровске 15 марта 2020 года без осадков

15 Март 2020 2020-03-15T02:33:23+03:00

Прогноз погоды сегодня: в Хабаровске 15 марта 2020 года без осадков Фото: Алексей ФОКИН

Погода в Биробиджане сегодня без осадков, днем до -3

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В Биробиджане погода сегодня без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -1-3.

В Хабаровске сегодня без существенных осадков, температура ночью от -12 до -14, днем от -2 до -4, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 15 марта опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 22 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине без осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем 0-2.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -1-3.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -3-5.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -5-7.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -8-10.

В Охотске без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -8-10.

ИСТОЧНИК KP.RU