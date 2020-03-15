2020-03-15T04:00:48+03:00
Общество

В Биробиджане разобрались в истории с заклеенным ртом ребенка

Воспитателю объявили выговор
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане разобрались в деле о ребенке с заклеенным ртомВ Биробиджане разобрались в деле о ребенке с заклеенным ртомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Биробиджане закончились разбирательства по резонансному делу, в котором фигурировал воспитанник детского сада. Ранее сообщалось, что воспитатель якобы заклеил ребенку рот скотчем, потому что тот громко кричал. По факту случившегося провели служебную проверку. Также к разбирательству подключились сотрудники СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. Факт непедагогического подхода к воспитанию ребенка подтвердился.

- Теперь уже бывший воспитатель МБДОУ «Детский сад №12», угрожавшая заклеить рот скотчем расшалившемуся воспитаннику, привлечена к дисциплинарной ответственности – ей объявлен выговор, - рассказали в мэрии Биробиджана. – Женщина уже уволилась по собственному желанию, проработать всего один месяц.

Резонансное дело будут обсуждать на совещании при отделе образования мэрии города. С заведующей ДОУ провели беседу и настоятельно рекомендовали более тщательно подбирать персонал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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