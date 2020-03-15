Мальчика, сорвавшегося с сопки, спасли в Биробиджане

15 Март 2020 2020-03-15T05:50:39+03:00

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В Биробиджане в минувшие сутки спасатели экстренно отправились на помощь мальчику. Об этом просили его друзья, которые позвонили спасателям. Они рассказали, что их приятель по камням вниз сорвался с сопки, когда они вместе гуляли по возвышенности.

- Прибывшие спасатели увидели подростка на отвесной стороне сопки. Он не мог самостоятельно подняться. Чтобы вытащить мальчика использовали альпинистское снаряжение, с помощью которого и вытянули мальчика на верх. Там его уже ждали родители, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Напомним, в селе Амурзет мальчик сорвался с водонапорной башни. От полученных травм он впал в кому. Чтобы доставить его в больницу Биробиджана задействовали санавиацию. Мам и пап убедительно просят разговаривать со своими детьми и рассказывать о том, где и как можно безопасно проводить время. Пожалуйста, берегите своих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU