2020-03-15T05:50:39+03:00
Происшествия

Мальчика, сорвавшегося с сопки, спасли в Биробиджане

Спасателей вызвали его друзья
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Мальчика, сорвавшегося с сопки, спасли в БиробиджанеМальчика, сорвавшегося с сопки, спасли в БиробиджанеФото: ГУ МЧС России по ЕАО
Изменить размер текста:

В Биробиджане в минувшие сутки спасатели экстренно отправились на помощь мальчику. Об этом просили его друзья, которые позвонили спасателям. Они рассказали, что их приятель по камням вниз сорвался с сопки, когда они вместе гуляли по возвышенности.

- Прибывшие спасатели увидели подростка на отвесной стороне сопки. Он не мог самостоятельно подняться. Чтобы вытащить мальчика использовали альпинистское снаряжение, с помощью которого и вытянули мальчика на верх. Там его уже ждали родители, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Напомним, в селе Амурзет мальчик сорвался с водонапорной башни. От полученных травм он впал в кому. Чтобы доставить его в больницу Биробиджана задействовали санавиацию. Мам и пап убедительно просят разговаривать со своими детьми и рассказывать о том, где и как можно безопасно проводить время. Пожалуйста, берегите своих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Комсомольчанам рассказали, куда жаловаться на неправильную парковку
Мальчика, сорвавшегося с сопки, спасли в Биробиджане
В Биробиджане разобрались в истории с заклеенным ртом ребенка
Погода сегодня: в Хабаровске 15 марта 2020 года без осадков
В Смидовичском районе ЕАО сгорел вагон стройматериалов
В Еврейской автономно области танкисты отработали новые тактические принципы современного боя
В Хабаровском крае лесничий вымогал у предпринимателя 200 тысяч рублей за отвод лесосек
Краевые депутаты прошли с инспекцией по школам и образовательным центрам Хабаровска
В Хабаровском крае военные Восточного округа готовятся побеждать коронавирус
Погода в Хабаровске на 14 марта 2020 года: днем до ноля градусов, возможен небольшой снег
На льду озера в Хабаровском крае нашли обездвиженного тигра
С мотокосами на сухостои пошли жители Хабаровска
Медведь в Хабаровском крае поглумился над «подсматривающими»
Впервые гостям библиотеки в Хабаровске покажут редкие книги
Работодателям в Хабаровском крае посоветовали запастись антисептиком
На стадионе мирового уровня в Хабаровске сделали уникальное покрытие
Число заболевших коронавирусом сократилось у границ Хабаровского края и ЕАО
Подросток впал в кому после падения с водонапорной башни в ЕАО
В минздраве Хабаровского края работает «горячая линия» по коронавирусу
Впервые Еврейская автономия присоединится к акции «Снежный десант»
О 75-летии Победы рассказали с самой высокой горы заказника в Хабаровском крае
Частный дом на двух хозяев загорелся в Комсомольске
Работу аварийно-диспетчерских служб проверят в Хабаровском крае