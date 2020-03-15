Комсомольчанам рассказали, куда жаловаться на неправильную парковку

15 Март 2020 2020-03-15T07:17:37+03:00

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Жителям Комсомольска-на-Амуре рассказали, куда жаловаться на тех, кто паркует свои машине в неположенном месте. В администрации города напомним, что в соответствии с Правилами благоустройства оставлять автомобили на детских, игровых, спортивных площадках, газонах, цветниках, земельных участках общего пользования, предназначенных для произрастания (высадки) трав, цветов, древесно-кустарниковой растительности запрещено.

Жалобы от населения будут принимать тремя способы. Первый - через бот «Наш Комсомольск» в социальной сети Telegram, второй - по электронной почте udd_ati@kmscity.ru, и третий – обратиться в Административно-техническую инспекцию управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города.

- В последнем случае нужно предоставить информацию на цифровом носителе по адресу: улица Кирова, 41, кабинет 522, телефон: (4217) 52-29-40. Фотографии обязательно должны содержать дату и время, выставляемую исключительно в автоматическом режиме, изображение места размещения автотранспортного средства, его государственный номер и привязку к адресу (фото крупным и общим планом), - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что нарушителей будут штрафовать. Максимальная сумма взыскания может достигать двух с половиной тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU