2020-03-15T10:14:53+03:00
Общество

Хабаровчанин заплатил долг, чтобы не лишиться машины

Горожанин упорно не хотел оплачивать кредит, налоги и штрафы
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчанин заплатил долг, чтобы не лишиться машиныХабаровчанин заплатил долг, чтобы не лишиться машиныФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
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Хабаровчанин заплатил долг только после того, как его машину арестовали. Горожанин упорно не хотел оплачивать кредит, налоги и штрафы Госавтоинспекции. Он знал, что в отношении него началось исполнительное производство, но ничего не сделал, чтобы решить финансовую проблему.

- Чтобы подвигнуть мужчину к выплате задолженности, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора. Однако и это не дало должного результата, прокомментировали в пресс- службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Приставы выяснили, что у должника есть машина, которую впоследствии и арестовали. Узнав об этом, неплательщик, чтобы не лишиться любимого авто, погасил долг и оплатил исполнительский сбор в полном объеме. Исполнительное производство в отношении него после этого закончилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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