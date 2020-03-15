2020-03-15T11:21:05+03:00
75 лет Великой Победы

Военные из Хабаровска дошли на лыжах в Кемерово

Позади четыре с половиной тысячи километров пройденного пути
Александр ШТААЛЬ
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Военные из Хабаровска дошли на лыжах в КемеровоВоенные из Хабаровска дошли на лыжах в КемеровоФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Гвардейцы-спецназовцы из Хабаровска дошли на лыжах в Кемерово. Напомним, уникальные переход из краевой столицы в Москву военные начали в конце января. Они посвятили свой подвиг 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Позади уже четыре с половиной тысячи километров пути из запланированных восьми с половиной тысяч километров. В Кемерово бойцы участвовали в торжественном митинге, на котором были организованы военно-патриотические акции «Все для фронта, все для Победы» и «Военная служба по контракту - твой выбор!». На мероприятии были студенты, ветераны Вооруженных Сил, местные жители и гости столицы Кузбасса, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Жителям города также показали технику, на которой военнослужащие преодолевают маршрут. Среди «экспонатов» квадроциклы и снегоходы. Подобные акции пройдут в Новосибирске, Омске, Екатеринбурге и Улан-Уде.

Напомним, во время Великой Отечественной войны в Кузбасс эвакуировали и разместили 51 промышленное предприятие, 35 учреждений и свыше 50 учебных заведений трудовых резервов. Также Кузбасс в годы войны стал крупнейшим за Уралом угледобывающим регионом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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