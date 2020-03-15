15 Март 2020 2020-03-15T12:23:29+03:00

«Черные» дровосеки в Хабаровском крае нарубили проблем на 36 миллионов рублей Фото: Управление лесами правительства Хабаровского края

В регионе выявили 42 случая незаконных вырубок с начала 2020 года

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В Хабаровском крае с начала года ущерб от действий «черных» дровосеков уже составляет 36,6 миллионов рублей. Государственные лесные инспекторы выявили в регионе 42 случая незаконной вырубки объемом 937,16 кубических метров. К слову, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем незаконно вырубленной древесины уменьшился на 40,3 процента.

- По фактам нарушения лесного законодательства все материалы, содержащие признаки состава преступления «Незаконная рубка лесных насаждений» направили в правоохранительные органы, - прокомментировали в краевом управлении лесами.

Жителей края убедительно просят в законном порядке заготавливать древесину для собственных нужд. Давайте бережно относиться к природным богатствам. Напомним, за нарушение установленных законом правил предусмотрена ответственность как административная, так и уголовная.

ИСТОЧНИК KP.RU