«Черные» дровосеки в Хабаровском крае нарубили проблем на 36 миллионов рублей
В Хабаровском крае с начала года ущерб от действий «черных» дровосеков уже составляет 36,6 миллионов рублей. Государственные лесные инспекторы выявили в регионе 42 случая незаконной вырубки объемом 937,16 кубических метров. К слову, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем незаконно вырубленной древесины уменьшился на 40,3 процента.
- По фактам нарушения лесного законодательства все материалы, содержащие признаки состава преступления «Незаконная рубка лесных насаждений» направили в правоохранительные органы, - прокомментировали в краевом управлении лесами.
Жителей края убедительно просят в законном порядке заготавливать древесину для собственных нужд. Давайте бережно относиться к природным богатствам. Напомним, за нарушение установленных законом правил предусмотрена ответственность как административная, так и уголовная.
ИСТОЧНИК KP.RU