2020-03-15T12:23:29+03:00
Общество

«Черные» дровосеки в Хабаровском крае нарубили проблем на 36 миллионов рублей

В регионе выявили 42 случая незаконных вырубок с начала 2020 года
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
«Черные» дровосеки в Хабаровском крае нарубили проблем на 36 миллионов рублей«Черные» дровосеки в Хабаровском крае нарубили проблем на 36 миллионов рублейФото: Управление лесами правительства Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае с начала года ущерб от действий «черных» дровосеков уже составляет 36,6 миллионов рублей. Государственные лесные инспекторы выявили в регионе 42 случая незаконной вырубки объемом 937,16 кубических метров. К слову, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем незаконно вырубленной древесины уменьшился на 40,3 процента.

- По фактам нарушения лесного законодательства все материалы, содержащие признаки состава преступления «Незаконная рубка лесных насаждений» направили в правоохранительные органы, - прокомментировали в краевом управлении лесами.

Жителей края убедительно просят в законном порядке заготавливать древесину для собственных нужд. Давайте бережно относиться к природным богатствам. Напомним, за нарушение установленных законом правил предусмотрена ответственность как административная, так и уголовная.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Черные» дровосеки в Хабаровском крае нарубили проблем на 36 миллионов рублей
Военные из Хабаровска дошли на лыжах в Кемерово
Хабаровчанин заплатил долг, чтобы не лишиться машины
Очередные автолюбители-экстремалы провалились под лед у Хабаровска
Комсомольчанам рассказали, куда жаловаться на неправильную парковку
Мальчика, сорвавшегося с сопки, спасли в Биробиджане
В Биробиджане разобрались в истории с заклеенным ртом ребенка
Погода сегодня: в Хабаровске 15 марта 2020 года без осадков
В Смидовичском районе ЕАО сгорел вагон стройматериалов
В Еврейской автономно области танкисты отработали новые тактические принципы современного боя
В Хабаровском крае лесничий вымогал у предпринимателя 200 тысяч рублей за отвод лесосек
Краевые депутаты прошли с инспекцией по школам и образовательным центрам Хабаровска
В Хабаровском крае военные Восточного округа готовятся побеждать коронавирус
Погода в Хабаровске на 14 марта 2020 года: днем до ноля градусов, возможен небольшой снег
На льду озера в Хабаровском крае нашли обездвиженного тигра
С мотокосами на сухостои пошли жители Хабаровска
Медведь в Хабаровском крае поглумился над «подсматривающими»
Впервые гостям библиотеки в Хабаровске покажут редкие книги
Работодателям в Хабаровском крае посоветовали запастись антисептиком
На стадионе мирового уровня в Хабаровске сделали уникальное покрытие
Число заболевших коронавирусом сократилось у границ Хабаровского края и ЕАО
Подросток впал в кому после падения с водонапорной башни в ЕАО
В минздраве Хабаровского края работает «горячая линия» по коронавирусу
Впервые Еврейская автономия присоединится к акции «Снежный десант»
О 75-летии Победы рассказали с самой высокой горы заказника в Хабаровском крае
Частный дом на двух хозяев загорелся в Комсомольске
Работу аварийно-диспетчерских служб проверят в Хабаровском крае