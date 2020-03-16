2020-03-16T01:08:44+03:00
Общество

Погода сегодня: в Хабаровске 16 марта 2020 года без осадков

Погода в Биробиджане сегодня без осадков, днем до +3
Ольга КИВА
Поделиться:
Погода сегодня: в Хабаровске 16 марта 2020 года без осадковПогода сегодня: в Хабаровске 16 марта 2020 года без осадковФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
Изменить размер текста:

В Биробиджане погода сегодня без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем +1+3.

В Хабаровске погода сегодня без осадков, температура ночью от -12 до -14, днем от -1 до -3, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 16 марта опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 7 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине без существенных осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем 0+2.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -1-3.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -2-4.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -3-5.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем 9-11.

В Охотске без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -7-9.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Хабаровского края призывают сплотиться против торговли наркотиками
Студенческие отряды начали набирать в Хабаровске
В Хабаровске открыли сезон ремонта городских дорог
Пожар у торгового центра «Юбилейный» тушили в Хабаровске
Найденная на льду озера тигрица в Хабаровском крае трагически погибла
Хабаровчанам рассказали, где принимают жалобы на неправильную парковку
Ветеранам в Хабаровском крае дополнительно выплатят деньги
Хабаровчанин с собачкой подставил подножку пенсионерке и вырвал сумку у нее из рук
Массовая авария случилась в центре Хабаровска
Число заболевших коронавирусом у границ Хабаровского края и ЕАО сократилось до 16
Хабаровчан просят помочь деньгами на лечение Александра Субботина
Призы за невероятно «живые» фото из леса привезли в Хабаровск
Главврачей в Еврейской автономии обеспечат жильем
Погода сегодня: в Хабаровске 16 марта 2020 года без осадков
«Черные» дровосеки в Хабаровском крае нарубили проблем на 36 миллионов рублей
Военные из Хабаровска дошли на лыжах в Кемерово
Хабаровчанин заплатил долг, чтобы не лишиться машины
Очередные автолюбители-экстремалы провалились под лед у Хабаровска
Комсомольчанам рассказали, куда жаловаться на неправильную парковку
Мальчика, сорвавшегося с сопки, спасли в Биробиджане
В Биробиджане разобрались в истории с заклеенным ртом ребенка