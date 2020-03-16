16 Март 2020 2020-03-16T01:08:44+03:00

Погода сегодня: в Хабаровске 16 марта 2020 года без осадков Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Погода в Биробиджане сегодня без осадков, днем до +3

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В Биробиджане погода сегодня без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем +1+3.

В Хабаровске погода сегодня без осадков, температура ночью от -12 до -14, днем от -1 до -3, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 16 марта опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 7 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине без существенных осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем 0+2.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -1-3.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -2-4.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -3-5.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем 9-11.

В Охотске без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -7-9.

ИСТОЧНИК KP.RU