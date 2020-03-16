2020-03-16T06:03:07+03:00
Общество

Главврачей в Еврейской автономии обеспечат жильем

Это стало возможным благодаря поправкам, внесенным в региональный закон
Александр ШТААЛЬ
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Главврачей в Еврейской автономии обеспечат жильемГлавврачей в Еврейской автономии обеспечат жильемФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Еврейской автономии расширили перечень медицинских работников, которым полагается служебное жилье. Это стало возможным благодаря поправкам в областном законе «О мерах по привлечению медицинских работников для работы в областных учреждениях здравоохранения и их закреплению».

- Согласно корректировкам жильем будут обеспечивать при приеме на работу также главных врачей, их заместителей по лечебной работе и фельдшеров ФАПов в поселках. Если квадратные метры предоставить не получится, тогда медработники могут получить компенсацию за наем квартиры до 10 тысяч рублей в месяц, - рассказали в Заксобрании ЕАО.

Напомним, почти год назад начали действовать новые меры соцподдержки для фельдшеров на скорой помощи. Они способствуют укомплектованию службы скорой медицинской помощи фельдшерскими кадрами. Отметим также, что служебное жилье или компенсацию за наем квартиры предоставляют медработникам при включении в трудовой договор условия об обязательной отработке: для врачей не менее пяти лет, для фельдшеров - не менее трех.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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