2020-03-16T02:30:05+03:00
Общество

Призы за невероятно «живые» фото из леса привезли в Хабаровск

Снимки признали лучшими сразу в двух номинациях
Александр ШТААЛЬ
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Призы за невероятно «живые» фото из леса привезли в ХабаровскПризы за невероятно «живые» фото из леса привезли в ХабаровскФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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В Хабаровск доставили призы за невероятно «живые» фото из леса. Напомним, награду присвоили за снимки, предоставленные на конкурс «ФОТОЛОВУШКА-2019». На него отправили изображения, полученные с помощью специальной аппаратуры, установленной в лесу.

- Фотографии из Хабаровского края отметили сразу в двух номинациях: «Кошачьи» и «Копытные». В объектив фотоловушек в заповеднике «Большехехцирский» и нацпарке «Анюйский» попали амурские тигры и изюбри в интересных ракурсах, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Фотографии из Хабаровского края отметили сразу в двух номинациях Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Фотографии из Хабаровского края отметили сразу в двух номинацияхФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Победа досталась заповедникам благодаря активности тех, кто голосовал на сайте конкурса. При этом снимки «Любопытный», «Давай побегаем» и «Суровый бой» вошли в число призеров. Победителей наградили дипломом, термосом и новой фотоловушкой. На очередной конкурс в заповеднике готовы представить еще одну порцию интересных кадров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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