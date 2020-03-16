16 Март 2020 2020-03-16T02:30:05+03:00

Призы за невероятно «живые» фото из леса привезли в Хабаровск Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

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В Хабаровск доставили призы за невероятно «живые» фото из леса. Напомним, награду присвоили за снимки, предоставленные на конкурс «ФОТОЛОВУШКА-2019». На него отправили изображения, полученные с помощью специальной аппаратуры, установленной в лесу.

- Фотографии из Хабаровского края отметили сразу в двух номинациях: «Кошачьи» и «Копытные». В объектив фотоловушек в заповеднике «Большехехцирский» и нацпарке «Анюйский» попали амурские тигры и изюбри в интересных ракурсах, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Фотографии из Хабаровского края отметили сразу в двух номинацияхФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Победа досталась заповедникам благодаря активности тех, кто голосовал на сайте конкурса. При этом снимки «Любопытный», «Давай побегаем» и «Суровый бой» вошли в число призеров. Победителей наградили дипломом, термосом и новой фотоловушкой. На очередной конкурс в заповеднике готовы представить еще одну порцию интересных кадров.

ИСТОЧНИК KP.RU