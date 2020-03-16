2020-03-16T06:01:10+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом у границ Хабаровского края и ЕАО сократилось до 16

За минувшие сутки, 14 марта, из больницы выписали шесть пациентов
Александр ШТААЛЬ
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Число заболевших коронавирусом у границ Хабаровского края и ЕАО сократилось до 16Число заболевших коронавирусом у границ Хабаровского края и ЕАО сократилось до 16Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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У границ Хабаровского края и ЕАО ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется. По данным на 15 марта, число заболевших в провинции Хэйлунцзян сократилось до 16 человек, за минувшие сутки выписали из больниц шесть пациентов. Такую информацию сообщили в Комитете по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян.

Отметим также, что новых случаев заболевания в провинции не было с 11 марта. Общее количество заболевших с начала вспышки заболевания составляет по-прежнему 482 человека. Скончались 13.

По последним данным, количество заболевших в больницах Харбина - семь человек, в Цицикаре, Дацине и Суйхуа по два человека, в Шуанъяшане, Хэйхэ и в районе Большой Хинган по одному человеку. Состояние пяти пациентов оценивается как тяжелое.

К слову, в Пекине за сутки выявили пять новых случае заболевания коронавирусом, 353 человека вылечились, восемь скончались. В Шанхае за сутки выявили три новых случая заболевания, 324 человека излечились, трое скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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