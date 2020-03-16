Хабаровчан просят помочь деньгами на лечение Александра Субботина
Хабаровчан просят помочь деньгами на лечение Александра Субботина. Ему нужна дорогостоящая операция по трансплантации печени. За помощью обращаются друзья, близкие и знакомые хабаровчанина.
- Нашему Саше, замечательному тренеру, коллеге, другу, учителю, вожатому и просто доброму отзывчивому человеку, требуется операция. Сейчас мы начинаем лечение. Верим, что тысячи неравнодушных ему людей не пройдут мимо этой беды, - говорится в обращении друзей Александра.
Если вы можете помочь, пожалуйста, переведите посильную сумму на одну из трех карт:
- Сбербанк 4279 7000 1038 6440
Максим Ростиславович Д.
+7 (914) 540-72-36
- ВТБ 2200 2407 2395 4786
Владислав Максимович Д.
+7 924 307-29-10
- Сбербанк 4276 7010 3229 5976
+7 (914) 183-80-43
Александр Дмитриевич С.
Будем признательны за помощь и поддержку.
ИСТОЧНИК KP.RU