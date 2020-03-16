2020-03-16T05:59:58+03:00
Общество

Хабаровчан просят помочь деньгами на лечение Александра Субботина

Ему нужна дорогостоящая операция по пересадке печени
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчан просят помочь деньгами на лечение Александра СубботинаХабаровчан просят помочь деньгами на лечение Александра СубботинаФото: Социальные сети
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Хабаровчан просят помочь деньгами на лечение Александра Субботина. Ему нужна дорогостоящая операция по трансплантации печени. За помощью обращаются друзья, близкие и знакомые хабаровчанина.

- Нашему Саше, замечательному тренеру, коллеге, другу, учителю, вожатому и просто доброму отзывчивому человеку, требуется операция. Сейчас мы начинаем лечение. Верим, что тысячи неравнодушных ему людей не пройдут мимо этой беды, - говорится в обращении друзей Александра.

Если вы можете помочь, пожалуйста, переведите посильную сумму на одну из трех карт:

- Сбербанк 4279 7000 1038 6440

Максим Ростиславович Д.

+7 (914) 540-72-36

- ВТБ 2200 2407 2395 4786

Владислав Максимович Д.

+7 924 307-29-10

- Сбербанк 4276 7010 3229 5976

+7 (914) 183-80-43

Александр Дмитриевич С.

Будем признательны за помощь и поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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