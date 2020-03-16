2020-03-16T05:59:16+03:00
Происшествия

Массовая авария случилась в центре Хабаровска

Из-за одного неудачного маневра пострадали шесть машин
Александр ШТААЛЬ
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Массовая авария случилась в центре ХабаровскаМассовая авария случилась в центре ХабаровскаФото: УГИБДД по г.Хабаровску
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В центре Хабаровска в минувшую субботу, 14 марта, случилась массовая авария. По предварительной информации, водитель Nissan Tiida Latio на перекрестке улицы Дзержинского с Амурским бульваром должен был уступить дорогу машине Toyota Prius, как того требовал дорожный знак. Однако из-за ошибки водителя случилось столкновение, и не одно.

- Сначала машина Nissan Tiida Latio врезалась в автомобиль Toyota Prius. Вторую откинуло на припаркованные автомобили Mazda Atenza, а дальше цепная реакция - Mazda Atenza отбросило на дорожное ограждение и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Россыпью осколков поврежден автомобиль Toyota Ractis, - рассказал информированный источник.

В аварии пострадал один человек - водитель автомобиля Toyota Prius. Врачи диагностировали у него поверхностную травму головы и ушиб мягких тканей левой лопатки.

Автолюбителей убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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