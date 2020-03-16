Массовая авария случилась в центре Хабаровска
В центре Хабаровска в минувшую субботу, 14 марта, случилась массовая авария. По предварительной информации, водитель Nissan Tiida Latio на перекрестке улицы Дзержинского с Амурским бульваром должен был уступить дорогу машине Toyota Prius, как того требовал дорожный знак. Однако из-за ошибки водителя случилось столкновение, и не одно.
- Сначала машина Nissan Tiida Latio врезалась в автомобиль Toyota Prius. Вторую откинуло на припаркованные автомобили Mazda Atenza, а дальше цепная реакция - Mazda Atenza отбросило на дорожное ограждение и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Россыпью осколков поврежден автомобиль Toyota Ractis, - рассказал информированный источник.
В аварии пострадал один человек - водитель автомобиля Toyota Prius. Врачи диагностировали у него поверхностную травму головы и ушиб мягких тканей левой лопатки.
Автолюбителей убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU