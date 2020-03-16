16 Март 2020 2020-03-16T05:54:28+03:00

Хабаровчанин с собачкой подставил подножку пенсионерке и вырвал сумку у нее из рук Фото: Олег ЗОЛОТО

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Пенсионерка в Хабаровске стала жертвой грабителя. Пострадавшая 67-летняя женщина рассказала в полиции, что все случилось вечером. Он возвращалась из магазина, по пути увидели мужчину, который выгуливал миниатюрную собачку. Когда горожанка поравнялась с ним, тот неожиданно подставил женщине подножку и принялся ее избивать.

- Злоумышленник ударил свою жертву по шее и лицу, вырвал дамскую сумку и убежал. Добычей злоумышленника стали 20 тысяч рублей наличных денег и сотовый телефон. Суммарный ущерб потерпевшая оценила в 37 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Потерпевшую с травмами головы на машине скорой помощи доставили в стационар. Сейчас женщина проходит амбулаторное лечение. Нападавшего смогли задержать. Оказалось, что ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за кражи, в том числе квартирные, грабежи и хранение наркотиков. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU