Ветеранам в Хабаровском крае дополнительно выплатят деньги

16 Март 2020 2020-03-16T05:53:39+03:00

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Ветеранам в Хабаровском крае ко Дню Победы дополнительно выплатят деньги. Соответствующее распоряжение об этом подписал глава региона Сергей Фургал. Выплаты начнутся в апреле в беззаявительном порядке. На эти цели планируют потратить более 100 миллионов рублей.

- Согласно документу, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, вдовам участников ВОВ, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей будет перечислено по 20 тысяч рублей. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, гетто и тюрем получат по 10 тысяч рублей. Жители Хабаровского края, относящиеся к категории «дети военного времени», получат по одной тысяче рублей, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что в регионе выплаты получат 67 тысяч 720 человек. Из них 63 тысячи 256 - это дети военного времени. Тружеников тыла в крае две чуть больше двух тысяч человек. Еще две тысячи 440 человек - это участники войны, инвалиды, вдовы участников ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда.

ИСТОЧНИК KP.RU