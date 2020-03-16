Хабаровчанам рассказали, где принимают жалобы на неправильную парковку

16 Март 2020 2020-03-16T05:52:42+03:00

С начала года по обращениям граждан выписали больше 200 протоколов о нарушениях

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В Хабаровске проблема незаконных парковок стоит очень остро. Доказательством тому служит упрямая статистика. Обращения от недовольных горожан приходят со всех районов краевой столицы, ежедневно специалисты обрабатывают минимум 30 письменных сообщений.

Напомним, в соответствии с Правилами благоустройства оставлять автомобили на детских, игровых, спортивных площадках, газонах, цветниках, земельных участках общего пользования, предназначенных для произрастания (высадки) трав, цветов, древесно-кустарниковой растительности запрещено.

- Если вы стали свидетелем нарушения, сообщите об этом в отдел управления административно-технического контроля городской администрации. Сделать это можно двумя способами: направить письменное обращение по адресу: 680000, Хабаровск, Уссурийский бульвар, 6 или на электронную почту atk@khabarovskadm.ru. К обращению, пожалуйста, приложите фотографию, на которой видно госномер машины нарушителя, расположение колес относительно тротуара и бордюра, привязку к местности. В тексте обращения укажите дату и время, когда зафиксировали нарушение, место, где это произошло, - рассказал Владимир Шубич, начальник отдела управления административно-технического контроля городской администрации.

К слову, с начала года в Хабаровске уже выписали больше 200 протоколов по заявлениям горожан, 617 постановлений о наказании с помощью систем фото- и видеофиксации.

После поступления обращения специалисты управления делают запрос в ГИБДД по госномеру машины, а также обращаются в адресные службы с целью найти данные собственника. Далее нарушителя вызывают для составления протокола, комиссия привлекает к ответственности. В качестве наказания будет выписан административный штраф в сумме от 500 до двух с половиной тысяч рублей. При повторном нарушении штраф может превышать две с половиной тысячи рублей.

Жителей города убедительно просят уважать правила и не парковать свои машины в неположенных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU