2020-03-16T07:52:35+03:00
Общество

Студенческие отряды начали набирать в Хабаровске

Присоединиться к движению приглашают желающих поработать на летних каникулах
Александр ШТААЛЬ
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Студенческие отряды начали набирать в ХабаровскеСтуденческие отряды начали набирать в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске стартовала приемная кампания в студенческие отряды. Стать участником движения приглашают молодых людей, желающих поработать на летних каникулах. Парни и девушки смогут получить первый трудовой опыт, достойную зарплату, в полной мере проявить свои творческие и спортивные способности.

- Хабаровский городской штаб студотрядов сотрудничает с 11 учебными заведениями высшего и среднего специального образования. Сначала будет бучение, набор идет по четырем направлениям. Так, в профильном отряде «Путеец» молодые люди познают основы специальности монтера пути второго разряда. Профессии рыбообработчика и рыбака научат в отряде «Путина», педагогические навыки развивают в отряде «Вожатый». Также будет обучение по специальности «Проводник пассажирского вагона» проводят в студотряде «Проводник», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

После обучения молодежи предложат работу, в том числе и за пределами Хабаровска. Подробнее об обучении и трудоустройстве можно узнать у командира штаба студенческих отрядов Хабаровска Алексея Евгеньевича Волочаева. Телефон: 8-929-401-22-36.

ИСТОЧНИК KP.RU

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