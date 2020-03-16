Найденная на льду озера тигрица в Хабаровском крае трагически погибла
В Хабаровском крае 13 марта на льду озера Гасси в Нанайском районе нашли тигра. Животное не двигалось, и поначалу казалось, не подавало признаков жизни. Очевидцы заметили зверя и вызвали специалистов. Прибывшие на место охотоведы констатировали, что хищник жив, у него повреждена задняя лапа.
- Также выяснили, что это не тигр, а тигрица. Ее успели доставить в Приморье в реабилитационный центр. Однако спасти животное не удалось. Оно погибло прямо на руках ветеринаров, - рассказывает Вадим Шкодин, пресс-секретарь Центра «Амурский тигр».
По предварительной информации, животное, скорее всего, сбила машина, водитель скрылся с места происшествия. Такие выводы напрашиваются по результату первичного анализа. Тигрица находилась недалеко от автомобильного моста, на озеро она, вероятнее всего, добралась уже в состоянии шока.
ИСТОЧНИК KP.RU