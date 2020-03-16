16 Март 2020 2020-03-16T07:32:16+03:00

Пожар у торгового центра «Юбилейный» тушили в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В Хабаровске пожарные утром 16 марта экстренно отправились к торговому центру «Юбилейный» на улицу Шкотова. Очевидцы заметили здесь сильный дым. Прибывшие огнеборцы увидели, что горит обшивка отдельно стоящего складского помещения.

- Угрозы зданию ТРЦ нет, однако наблюдалось сильное задымление и дым порывами ветра отнесло к торговому центру. Поэтому еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений торговый комплекс самостоятельно покинули порядка 70 человек, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Распространение огня пожарные смогли остановить. Они ликвидировали очаги открытого горения, а в 12:17 подразделения доложили о полной ликвидации пожара. В происшествии никто не пострадал. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Специалисты Госпожнадзора выясняют причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU