16 Март 2020 2020-03-16T07:38:59+03:00

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В Хабаровске открыли сезон ремонта городских дорог. Работы выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Первой улицей, на которую зайдет тяжелая техника, станет Шелеста. Работы развернутся уже в конце марта.

- Дорогу собираются расширить до 15 метров и сделать из нее четырехполосную трассу. Также здесь сделают освещение, тротуары для пешеходов и ливневую канализацию. На этот объект потратят 207 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

У автолюбителей города будут возникать некоторые трудности при движении по трассе во время ремонта, но полностью ее перекрывать не планируют. Жителям краевой столицы заранее приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.

Также дорожники продолжат реконструкцию улицы Краснореченской на участке от Богачева до Прогрессивной. Всего в 2020 году отремонтируют 47 участков дорог во всех районах краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU