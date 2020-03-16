2020-03-16T07:38:59+03:00
Общество

В Хабаровске открыли сезон ремонта городских дорог

Работы выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровске открыли сезон ремонта городских дорогВ Хабаровске открыли сезон ремонта городских дорогФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В Хабаровске открыли сезон ремонта городских дорог. Работы выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Первой улицей, на которую зайдет тяжелая техника, станет Шелеста. Работы развернутся уже в конце марта.

- Дорогу собираются расширить до 15 метров и сделать из нее четырехполосную трассу. Также здесь сделают освещение, тротуары для пешеходов и ливневую канализацию. На этот объект потратят 207 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

У автолюбителей города будут возникать некоторые трудности при движении по трассе во время ремонта, но полностью ее перекрывать не планируют. Жителям краевой столицы заранее приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.

Также дорожники продолжат реконструкцию улицы Краснореченской на участке от Богачева до Прогрессивной. Всего в 2020 году отремонтируют 47 участков дорог во всех районах краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Хабаровского края призывают сплотиться против торговли наркотиками
Студенческие отряды начали набирать в Хабаровске
В Хабаровске открыли сезон ремонта городских дорог
Пожар у торгового центра «Юбилейный» тушили в Хабаровске
Найденная на льду озера тигрица в Хабаровском крае трагически погибла
Хабаровчанам рассказали, где принимают жалобы на неправильную парковку
Ветеранам в Хабаровском крае дополнительно выплатят деньги
Хабаровчанин с собачкой подставил подножку пенсионерке и вырвал сумку у нее из рук
Массовая авария случилась в центре Хабаровска
Число заболевших коронавирусом у границ Хабаровского края и ЕАО сократилось до 16
Хабаровчан просят помочь деньгами на лечение Александра Субботина
Призы за невероятно «живые» фото из леса привезли в Хабаровск
Главврачей в Еврейской автономии обеспечат жильем
Погода сегодня: в Хабаровске 16 марта 2020 года без осадков
«Черные» дровосеки в Хабаровском крае нарубили проблем на 36 миллионов рублей
Военные из Хабаровска дошли на лыжах в Кемерово
Хабаровчанин заплатил долг, чтобы не лишиться машины
Очередные автолюбители-экстремалы провалились под лед у Хабаровска
Комсомольчанам рассказали, куда жаловаться на неправильную парковку
Мальчика, сорвавшегося с сопки, спасли в Биробиджане
В Биробиджане разобрались в истории с заклеенным ртом ребенка