2020-03-16T08:28:41+03:00
Общество

Погода в Хабаровском крае обещает весеннее тепло и немного осадков

По всему региону установятся плюсовые температуры
Александр ШТААЛЬ
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Погода в Хабаровском крае обещает весеннее тепло и немного осадковПогода в Хабаровском крае обещает весеннее тепло и немного осадковФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Хабаровском крае на неделе будет по-настоящему весенняя погода. Синоптики прогнозируют, что в регионе установятся плюсовые температуры. Ночью столбик термометра будет опускаться до -6 градусов. При этом осадков в регионе не ожидается вплоть до субботы.

- На выходных к югу края подойдет западный циклон. Будет снег, но небольшой. К том уже он сразу растает. Однако всем службам лучше приготовиться к разным случаям. Жителям края рекомендуется быть внимательными на дороге, - сообщили в Дальневосточном УГМС.

Жителей региона убедительно просят не выходить на лед. Он становится хрупким и может треснуть под весом человека. Напомним, в крае за относительно небольшой промежуток времени случилось два происшествия, последнее в минувшие выходные у Хабаровска. Напомним также, что закрыты для движения переправы «Амурск - Вознесенское», а также через реки Кур и Тунгусска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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