Жителей Хабаровского края призывают сплотиться против торговли наркотиками
В России проходит общественная акция под емким названием «Сообщи, где торгуют смертью». В ее рамках любой сознательный гражданин, имеющий какие-либо сведения о торговле наркотиками, может беспрепятственно сообщить об этом сразу по нескольким телефонным линиям.
- Первый этап общероссийской акции в крае пройдет с 16 по 27 марта текущего года, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Целью мероприятия является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
Как отметили в ведомстве, подобные акции, возможно, могут помочь кому-то спасти жизни близких людей, удержать от поступков, способных раз и навсегда сломать судьбу человека.
Вся информация, поступившая по следующим телефонам, будет тщательно проверена:
- 8 (4212) 387-387, 128 - «телефон доверия» УМВД России по Хабаровскому краю;
- 8 (4212) 358-002, 426-203 (звонить с 9:00 до 17:00) - «горячая линия» краевого минздрава (по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц);
- 8 (4212) 307-171 - анонимный «телефон доверия» Центра психотерапии (по вопросам оказания круглосуточной психологической помощи);
- 8 800 2000 122 - единый федеральный бесплатный круглосуточный «детский телефон доверия».
ИСТОЧНИК KP.RU