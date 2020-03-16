Жителей Хабаровского края призывают сплотиться против торговли наркотиками

16 Март 2020 2020-03-16T07:56:14+03:00

Сообщить о незаконном обороте запрещенных веществ можно на «горячую линию»

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В России проходит общественная акция под емким названием «Сообщи, где торгуют смертью». В ее рамках любой сознательный гражданин, имеющий какие-либо сведения о торговле наркотиками, может беспрепятственно сообщить об этом сразу по нескольким телефонным линиям.

- Первый этап общероссийской акции в крае пройдет с 16 по 27 марта текущего года, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Целью мероприятия является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Как отметили в ведомстве, подобные акции, возможно, могут помочь кому-то спасти жизни близких людей, удержать от поступков, способных раз и навсегда сломать судьбу человека.

Вся информация, поступившая по следующим телефонам, будет тщательно проверена:

- 8 (4212) 387-387, 128 - «телефон доверия» УМВД России по Хабаровскому краю;

- 8 (4212) 358-002, 426-203 (звонить с 9:00 до 17:00) - «горячая линия» краевого минздрава (по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц);

- 8 (4212) 307-171 - анонимный «телефон доверия» Центра психотерапии (по вопросам оказания круглосуточной психологической помощи);

- 8 800 2000 122 - единый федеральный бесплатный круглосуточный «детский телефон доверия».

ИСТОЧНИК KP.RU