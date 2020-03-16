В Хабаровске временно отключат телевидение

16 Март 2020 2020-03-16T12:32:34+03:00

Ориентировочно трансляции будут приостанавливать в период с 26 марта по 17 апреля 2020 года

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В Хабаровске временно будут прерывать трансляции ряда телевизионных программ. Об этом сообщили в филиале «Дальневосточный региональный центр» ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

Ориентировочно отключения будут производить в период с 26 марта по 17 апреля 2020 года. Исключение - выходные и праздничные дни и в зависимости от погодных условий. Временные неудобства связаны с работами по капитальному ремонту телевизионной башни с 2:00 до 10:00 часов московского времени.

Отметим также, что во время работ будут отключать программы «РТРС-1», 30твк; «РТРС-1», 38твк. Пока речь идет о прекращении трансляций на каждой программе не больше чем на 20 часов. А также временные ограничения коснутся программ «Че», 21 твк; «6 ТВ», 6 твк; «Ю-ТВ», 23 твк; «Матч! Страна», 51 твк общей продолжительностью отключения не более 136 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU