Общественные наблюдатели проверили готовность пунктов сдачи ЕГЭ в Хабаровском крае

16 Март 2020 2020-03-16T09:55:18+03:00

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Накануне тестовые задания по математике в рамках тренировочного экзамена решали ученики школ Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также Бикинского и Николаевского районов - всего 150 человек. В это время из регионального ситуационного центра за ними следили общественные наблюдатели, которые смогли своими глазами увидеть и оценить систему видеонаблюдения и то, насколько хорошо через экран видно посадочное место каждого сдающего ЕГЭ.

- На досрочном этапе Единого госэкзамена в Хабаровском крае будут задействованы три пункта его проведения - в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Бикине, - рассказала старший инспектор отдела итоговой аттестации и оценки качества минобрнауки Полина Мендель. - Онлайн-трансляцию из учебных аудиторий посмотрят около десяти общественных наблюдателей из числа студентов-участников Российского союза молодежи.

Как пояснили в пресс-службе минобрнауки Хабаровского края, стать общественным наблюдателем может любой совершеннолетний житель Хабаровского края. Для этого необходимо за три дня до начала экзаменов подать заявление в региональное министерство и пройти обучение на сайте Хабаровского краевого института развития образования. Претендента ждут теоретический блок и итоговое тестирование из 20 вопросов, при правильных ответах на которые он сможет получить заветное удостоверение наблюдателя и присоединиться к процессу проведения ЕГЭ в крае.

ИСТОЧНИК KP.RU