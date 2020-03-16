Еврейская автономия получит один миллиард рублей

16 Март 2020 2020-03-16T12:31:48+03:00

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Еврейская автономия получит из федерального бюджета один миллиард рублей. Деньги выделят из федерального бюджета, в регионе их планируют потратить на погашение кредиторской задолженности и обеспечение социальных расходов.

Вопрос о выделении денег области решали на заседании Правительства России при участии главы региона Ростислава Гольдштейна. Распоряжение об этом будет подписано в ближайшее время.

- Финансовая поддержка поможет сбалансировать региональный бюджет, снять ряд долговых обязательств. За счет этих денег обеспечат своевременные социальные выплаты в установленных законом размерах. Работа по сбалансированию бюджета региона будет продолжена, - сказал глава региона Ростислав Гольдштейн.

Напомним, накануне стало известно о поправках в областной закон, позволяющих обеспечить служебным жильем главврачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU